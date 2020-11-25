Суд вынес приговор пермяку, обвиняемому в угоне автомобиля

Суд Индустриального района Перми вынес приговор 35-летнему жителю, обвиняемому в угоне автомобиля. Преступление произошло еще в сентябре. В отдел полиции обратился предприниматель, который сообщил, что у водителя, работающего в его организации, только что похитили «Газель». Случилось это возле пиццерии на улице Беляева. Мужчина разгружал товар и оставил ключи в замке зажигания, этим обстоятельством и воспользовался злоумышленник.
Уже через пару минут сотрудники полка ДПС задержали угонщика на улице Мира. Проведенное освидетельствование установило, что мужчина сел за руль в нетрезвом виде. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.
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