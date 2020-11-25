В ближайшие сутки в Перми ожидается сильный снегопад
По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова сотрудники административно-технической инспекции утром 26 ноября проведут контрольные рейды во всех районах города, в ходе которых будет проверено качество уборки. Отдельно будет оцениваться состояние тротуаров.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Подведены итоги конкурса «Заповедное Прикамье»
Суд вынес приговор пермяку, обвиняемому в угоне автомобиля
ПГАТУ полностью перешёл на дистанционное обучение
В торговых центрах Перми проходят рейды по выявлению детей без сопровождения взрослых
Прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам оплаты труда
Пермякам напомнили правила безопасности в Сети
За сутки в Прикамье выявлено 299 случаев коронавируса
В преддверии Нового года в автосалонах стартуют специальные акции
Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в грабеже пенсионерки
На ПЦБК завершили очередной этап строительства локальных очистных систем
Добавить комментарий: