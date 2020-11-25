ПГАТУ полностью перешёл на дистанционное обучение

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← В торговых центрах Перми проходят рейды по выявлению детей без сопровождения взрослых
Суд вынес приговор пермяку, обвиняемому в угоне автомобиля →
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23.11.2020 в 11:10
23.11.2020 в 10:40
19.11.2020 в 10:07
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18.11.2020 в 10:20
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В торговых центрах Перми проходят рейды по выявлению детей без сопровождения взрослых
Прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам оплаты труда
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За сутки в Прикамье выявлено 299 случаев коронавируса
В преддверии Нового года в автосалонах стартуют специальные акции
Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в грабеже пенсионерки
На ПЦБК завершили очередной этап строительства локальных очистных систем
2021 год станет прорывным для проекта «Умный свет»
Единый набор для всех: в Прикамье началась выдача сухих пайков школьникам-льготникам
Получить оперативный ответ поможет «Центр управления регионом»
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