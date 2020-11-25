В торговых центрах Перми проходят рейды по выявлению детей без сопровождения взрослых

В торговых центрах Перми проверяют случаи нахождения детей без сопровождения взрослых. Как сообщили в администрации Ленинского района Перми, продолжаются профилактические мероприятия по контролю за нахождением несовершеннолетних без сопровождения взрослых в торговых центрах города. Это одна из мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Согласно указу губернатора Пермского края, подростки могут ходить в торговые центры только в сопровождении взрослых – родителей или лиц, их заменяющих. Если их не будет рядом, то охрана торгового центра должна потребовать от них покинуть торговый центр. Такие меры приняты, чтобы дети не собирались большими компаниями во время дистанционного обучения.

В проведении рейдов принимают участие сотрудники полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и представители общественности. С несовершеннолетними и их законными представителями в торговых центрах проводятся профилактические беседы, разъясняется ответственность за несоблюдение мер профилактики по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. В случае выявления нарушений сотрудники полиции могут привлечь законных представителей детей к административной ответственности.

Подобные рейды проводятся в ежедневном режиме. Например, 24 ноября в ходе межведомственного рейда, в котором приняли участие сотрудники полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и представителей добровольной народной дружины Ленинского района Перми, был проверен торговый центр «Спешилов». В ходе проверки выявлено 3 несовершеннолетних, находящихся в ТЦ без сопровождения взрослых, все они переданы родителям.