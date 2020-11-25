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Прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам оплаты труда
На вопросы ответит прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры края Канюкова Екатерина Николаевна.
"Граждане могут обратиться по вопросам размера заработной платы, сроков и порядка ее выплаты, изменения условий оплаты труда, объемов нагрузки. Работники здравоохранения могут сообщить о несвоевременной оплате их труда за работу в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, необоснованном неначислении стимулирующих надбавок, нарушениях при начислении соответствующих выплат", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Звонки принимаются в указанное время по телефону 8 (342) 217-53-36.
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