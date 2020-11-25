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Пермякам напомнили правила безопасности в Сети
Советы о том, как не попасться на удочку телефонных и Интернет-мошенников, во время онлайн пресс-конференции дал Станислав Лукьяненко специалист по информационной безопасности компании "Ростелеком. В качестве слушателей выступали старшие школьники Пермского края.
Самое важное - не называйте свои личные данные по телефону, не поддавайтесь эмоциям, любой нежелательной номер сразу заносите в черный список телефона. Не оставляйте свои персональные данные при заполнении анкеты покупателя в магазинах и на их сайтах, не оставляйте свои данные на сайтах типа "Авито" – это мощная база для спамеров, для размещения объявлений заведите отдельную симку. Создайте один - но сложный - пароль для своих социальных сетей.
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