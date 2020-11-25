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За сутки в Прикамье выявлено 299 случаев коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 19 189. Ежесуточный прирост больных составил 1,6% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 24 ноября – 1,1).
Из 299 новых инфицированных – 121 мужчина, 168 женщин и 10 детей (5 мальчиков и 5 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 75 человек, 104 человека в возрасте 45-65, 110 человек старше 65 лет. Также за минувшие сутки в Прикамье от коронавируса скончались 11 человек. Общее число умерших от COVID-19 достигло 562 человек. Еще 334 человека скончались от сопутствующих заболеваний.
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