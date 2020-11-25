В преддверии Нового года в автосалонах стартуют специальные акции

В преддверии Нового года в автосалонах Перми начались специальные акции. Помимо выгодной цены, здесь предлагают хорошие кредиты и подарки. Сколько можно сэкономить при покупке новой машины?Пришло время менять автомобиль. Среди всего многообразия, Николай предпочитает Шевроле, недолго думая отправился в салон «Автодиджитал» на шоссе Космонавтов.Николай, автомобилист: "Шевроле" давно ездят по нашим дорогам, и наблюдая за другими автомобилями, пришёл к этому выводу, и товарищи посоветовали".Вместительность и надёжность, цена и качество - вот основные характеристики для опытного автомобилиста, предпочитающего семейные автопутешествия. Обсудив детали со специалистом, остановил свой выбор на Шевроле Кобальт. Подогрев передних сидений, электрорегулировка зеркал заднего вида, подогревзеркал заднего вида. И это далеко не всё, а учитывая то, что путешествия - это не только городские улицы, но и семейные выезды на природу, Николай сразу отметил высокий дорожный просвет, кондиционер и аудиосистему.Ещё одна немаловажная деталь - просторный, вместительный багажник, при наличии такого, составляя список вещей, необходимых в поездке, можно ни в чём себе не отказывать."Шевроле" - бренд известный, и сейчас посетители могут выбирать из предложенной линейки, которая представлена моделями "Кобальт", "Нексия" и "Спарк".Егор Щербов, директор по продажам автомобильного холдинга «Экскурс»: "Каждый клиент нашего салона может получить выгоду до 100 тысяч рублей, и очень интересные подарки на выдаче автомобиля. Помимо этого, у нас все автомобили с ПТС в наличии, и клиент может уехать на новом автомобиле прямо в день покупки".Учитывая озвученную выгоду, новый "Шевроле Кобальт" обошёлся Николаю в 699 900 рублей, а подарком для него стал комплект зимней резины.