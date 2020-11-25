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Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в грабеже пенсионерки
В конце октября в дежурную часть отдела полиции Индустриального района г. Перми поступило сообщение о грабеже. На 79-летнюю бабушку напали и выхватили сумку в её же подъезде.
Со слов потерпевшей, мужчина стоял позади неё у кассы продуктового магазина и видел, как она складывает сдачу. Злоумышленник проследовал за ней до дома. Зашел в подъезд, вырвал сумку, в которой находились продукты питания, ключи от дачи и деньги, а затем скрылся с места преступления. Сумма ущерба составила 5300 рублей.
Подозреваемый - неработающий, ранее неоднократно судимый 41-летний мужчина, сейчас он находится под стражей. Дело передано в суд.
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