На ПЦБК завершили очередной этап строительства локальных очистных систем

На "Пермском целлюлозно-бумажном комбинате" завершили очередной этап строительства локальных очистных систем. Благодаря модернизации сбросы здесь удалось уменьшить в десятки раз. Как все работает?Экологично? Ответ в объемах. 60% сырья здесь – макулатура. Ее перерабатывают на ПЦБК до 730 тонн в сутки. Это новая линия. Здесь поступившее сырье автоматически распускается на бумажное волокно, которое очищают и подают машине.Молодой оператор линии Екатерина еще помнит времена, когда все это делалось вручную. Теперь решает цифра.Екатерина Попова, оператор размольно-подготовительного цеха ГП ПЦБК: "Здесь все автоматизировано. Мы следим за параметрами".Промышленно эффективно и снова экологично. Вода, которая используется для роспуска макулатуры – оборотная, то есть уже использованная ранее в бумаго- и картоноделательных машинах. Ее теперь чистят прямо здесь, в цехах, где часть уже работает, а часть монтируются локальные системы очистки.Последняя прошла очистку во флотационной ловушке, где из нее при помощи пузырьков воздуха и реагентов удалили волокно. Как итог – тысячи миллиграммов отходов в литре воды сюда поступило, вышло максимум восемьдесят миллиграммов.Этажом ниже можно видеть выхлоп флотационной ловушки. 150 кубометров очищенной воды в час. Пить ее нельзя, но руки мыть вполне возможно.И только после этого избыточная вода направится на биологически очистные сооружения. Но прежде пройдет еще одну систему очистки – механические решетки, улавливающие пенопласт. В макулатуре он встречается часто, а на очистных сооружениях совершенно не нужен.Константин Незнамов, исполнительный директор ГП ПЦБК: "Наша основная задача – начинать чистить воду, когда мы ее уже взяли. Не в самом конце технологического процесса, а как только оказали влияние, сразу начинаем ее очищать".Экология наравне с повышением производства – это часть инвестпроекта «Сила бумаги» и «Сила картона», реализованных на ПЦБК. Благодаря модернизации, сбросы здесь удалось уменьшить в десятки раз, и это кроме активного участия в нацпроекте «Экология». За последние пять лет предприятие восстановило лес на территории 7100 гектаров, а в водоемы Пермского края были выпущены мальки редкого для нас белого амура.