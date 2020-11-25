Единый набор для всех: в Прикамье началась выдача сухих пайков школьникам-льготникам

В Перми, а также еще в четырех городах Прикамья, начали выдавать продуктовые наборы семьям школьников, которые сейчас занимаются дистанционно. В их число попадают ученики с 5-го по 11-е классы из малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательных и коррекционных школах, техникумах и колледжах.С таким набором продуктов Светлана Подтаева планирует семейное меню сразу как минимум на две недели вперед. Старший сын уже в седьмом классе на дистанционном обучении. Молодой растущий организм требует полноценного питания.Светлана Подтаева: "Это поддерживает многодетные семьи. Весной была хорошая практика. Сейчас, когда ее снова возобновили, это радует".В наборе мука, макароны, крупа, сахар, растительное масло, сыр, консервы рыбные и мясные. На сладкое – сгущенка и печенье.Продукты доставляются прямо в школу. Раскладываются по пакетам уже на базе местной столовой. Набор в этот раз одинаковый для всех жителей Пермского края. Все продукты в заводской упаковке, ничего скоропортящегося. На месяц точно должно хватить.Наборов на этот раз меньше, чем весной. Младшие школьники продолжают получать бесплатное горячее питание в столовой. Но и сейчас потоки родителей постарались максимально развести, наборы получают через отдельный вход. Каждый – в свое время.Елена Кренинг, директор школы №127: "С 11.00 до 14.00 часов мы выдаем эти наборы родителям или законным представителям учащихся под подпись. Нужно иметь с собой паспорт, средства индивидуальной защиты".Продуктовые наборы, выдачу которых организовала администрация Перми, предназначены для малоимущих и многодетных семей, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это все, кто при очном обучении получал бесплатное питание, но в зависимости от категории и стоимость набора разнится.Рената Шарипова, начальник управления имущественным комплексом департамента образования администрации Перми: "Стоимость набора рассчитывается, исходя из дней дистанта. Один день стоит у старшеклассников 81 рубль. Исходя из 13 дней, это порядка 1500 рублей. Детям с ОВЗ, так как у них двухразовое питание, это порядка 2500 тысяч рублей".По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина только в Перми 24 и 25 ноября должны вручить 18,5 тысяч наборов. Департамент образования администрации города проводит горячую линию. Родители смогут задать любые вопросы, связанные с выдачей сухих пайков.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Это позволит пережить семьям этот сложный период, иметь продукты, чтобы кормить детей, готовить завтраки и обеды из продуктов, которые мы даем".А для Светланы пока самое тяжелое – доставить наборы до дома. Вес каждого пакета около 10 килограммов.