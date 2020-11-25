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2021 год станет прорывным для проекта «Умный свет»
24 ноября на заседании Совета глав муниципальных образований губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе обсуждения вопроса о реализации в регионе проекта «Умный свет» поставил задачу выполнить его на три года раньше намеченного срока.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Нам надо форсировать реализацию этого проекта. Считаю, что мы готовы к тому, чтобы внедрить систему энергоэффективного наружного освещения во всех территориях Пермского края уже в следующем году. Звучит это амбициозно, но на деле вполне реалистично. Пусть 2021 год станет прорывным для проекта «Умный свет». В конечном итоге, он направлен на улучшение качества жизни свыше 2 млн жителей Прикамья. Поэтому край готов помогать муниципалитетам с привлечением частных инвесторов, заинтересованных в реализации проекта».Таким образом, планы по установке современного технологического светового оборудования в 40 муниципальных образованиях в 2021-2024 гг. должны выполниться уже в будущем году.
На данный момент в проекте задействовано 6 городов Прикамья: Красновишерск, Краснокамск, Соликамск, Березники, Чайковский и Кудымкар.
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