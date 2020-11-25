Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил реализовать проект «Умный свет» во всех территориях Прикамья до конца 2021 года. В ближайший год энергоэффективное оборудование для наружного освещения появится еще в 40 муниципалитетах Пермского края.24 ноября на заседании Совета глав муниципальных образований губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе обсуждения вопроса о реализации в регионе проекта «Умный свет» поставил задачу выполнить его на три года раньше намеченного срока.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Нам надо форсировать реализацию этого проекта. Считаю, что мы готовы к тому, чтобы внедрить систему энергоэффективного наружного освещения во всех территориях Пермского края уже в следующем году. Звучит это амбициозно, но на деле вполне реалистично. Пусть 2021 год станет прорывным для проекта «Умный свет». В конечном итоге, он направлен на улучшение качества жизни свыше 2 млн​ жителей Прикамья. Поэтому край готов помогать муниципалитетам с привлечением частных инвесторов, заинтересованных в реализации проекта».Таким образом, планы по установке современного технологического светового оборудования​ в 40 муниципальных образованиях в 2021-2024 гг.​ должны выполниться уже в будущем году.На данный момент​ в проекте​ задействовано 6 городов Прикамья: Красновишерск, Краснокамск, Соликамск, Березники, Чайковский и Кудымкар.