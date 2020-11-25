Получить оперативный ответ поможет «Центр управления регионом»

В Перми открылся «Центр управления регионом», в задачи которого входит отвечать на вопросы жителей в социальных сетях, а также контролировать скорость отработки обращений. Его возможности продемонстрировали губернатору Дмитрию Махонину. Специалисты здесь курируют восемь направлений, среди них: здравоохранение, образование, дороги, ЖКХ, соцзащита. Вопросы доводятся до органов власти для оперативного ответа. На каждый запрос даётся до восьми часов, в экстренных случаях, например, при серьёзной коммунальной аварии - до четырех часов.За время тестовой работы центра удалось решить проблему с молочными кухнями: об их закрытии в период пандемии писали сотни пермских родителей. Вопрос без внимания не остался. В итоге, кухни работают.Кристина Павлова: "Конечно, это удобно. Не нужно никуда ходить, не нужно читать законы, кто не разбирается в этом. Открываешь социальную сеть и просто пишешь сообщение. Не нужно ждать месяц, чтобы получить ответ". Заявлено, что специальный алгоритм позволяет отслеживать не только сообщения в аккаунтах органов власти, но и публикации в популярных в Прикамье сообществах. Качество ответов министерств и отдельных территорий намерены оценивать, составляя рейтинги. Также впоследствии на базе центра планируют проводить опросы, которые будут помогать властям в принятии тех или иных решений.Екатерина Набатова, руководитель Центра управления регионом Пермского края: "Главная задача специалистов, работающих в отраслевом блоке – повышать качество работы с обращениями, сроки соблюдать, работать над ускорением процессов: первое - рассмотрение обращения и второе – решение проблемы".