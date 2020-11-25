← В Прикамье подвели итоги нацпроекта "Жилье и городская среда"
Единый набор для всех: в Прикамье началась выдача сухих пайков школьникам-льготникам →
Получить оперативный ответ поможет «Центр управления регионом»
Кристина Павлова: "Конечно, это удобно. Не нужно никуда ходить, не нужно читать законы, кто не разбирается в этом. Открываешь социальную сеть и просто пишешь сообщение. Не нужно ждать месяц, чтобы получить ответ". Заявлено, что специальный алгоритм позволяет отслеживать не только сообщения в аккаунтах органов власти, но и публикации в популярных в Прикамье сообществах. Качество ответов министерств и отдельных территорий намерены оценивать, составляя рейтинги. Также впоследствии на базе центра планируют проводить опросы, которые будут помогать властям в принятии тех или иных решений.Екатерина Набатова, руководитель Центра управления регионом Пермского края: "Главная задача специалистов, работающих в отраслевом блоке – повышать качество работы с обращениями, сроки соблюдать, работать над ускорением процессов: первое - рассмотрение обращения и второе – решение проблемы".
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье подвели итоги нацпроекта "Жилье и городская среда"
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.11.2020
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