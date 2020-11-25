В Прикамье подвели итоги нацпроекта "Жилье и городская среда"

На Совете глав при губернаторе Пермского края подвели итоги программ по благоустройству в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". На приведение в порядок дворов, парков и скверов по всему Прикамью в этом году было выделено полтора миллиарда рублей. Что и где сделали?Родной парк культуры и отдыха в Краснокамске теперь не узнать, рассказывает Вера Попова. Женщина занимается здесь скандинавской ходьбой уже не один год. За всеми изменениями следит лично.Вера Попова: "Очень хорошо. Детей много здесь ходит, занимаются, катаются".Благоустройство парка в рамках проекта «Комфортная городская среда» началось в 2018 году. Здесь убрали старые деревья и высадили 410 саженцев. Поставили новые скамейки и урны, заасфальтировали дорожки и установили сцену.Антон Максимчук, и.о. главы Краснокамского городского округа: "Это центральный парк, главное общественное место. Спрашивали жителей Краснокамска, где бы они хотели благоустроить территорию".Точками притяжения стали новая эспланада и современные уличные тренажеры под навесом. В парке разместились и два больших игровых комплекса вместимостью более 150 детей.Гулять в парке теперь не только приятно, но и безопасно, причем даже в темное время суток. По периметру парка стоят 44 камеры видеонаблюдения, информация на которых хранится в течение месяца. А это новая площадка в Нытве под названием «Муравей». Она появилась тут в августе, также в рамках программы. Здесь есть все для отдыха с детьми и занятий спортом.Ринат Хаертдинов, глава Нытвенского городского округа: "Здесь активные жители, они при реализации этого проекта, при обсуждении дизайна проекта принимали активное участие, в том числе при строительстве объекта они в еженедельном формате с кураторами проекта администрации проводили совещания". Итоги реализации программ по благоустройству в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» подвели на Совете глав при губернаторе края. Как заявлено, в этом году на эти цели выделено более 1,5 миллиардов рублей. Правда, качеством работы и точными сроками могут похвастаться не все муниципалитеты, отметил Дмитрий Махонин. Глава края дал поручение недочеты исправить и все работы завершить до 1 декабря.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Есть систематическое нарушение сроков и качества работ. Давайте мы с коллегами тоже поработаем с точки зрения дисциплинарных мер воздействия".Как заявлено, в этом году качественно изменятся 107 общественных пространств и 236 дворов в 44 муниципалитетах края.А в Краснокамске в рамках программы «Комфортная городская среда» следующими планируют благоустроить еще несколько скверов и набережную.