«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.11.2020

Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, после обследования загруженности территории было принято решение добавить к зоне платной парковки несколько участков. В Свердловском районе парковка станет платной на протяжении двух кварталов: по улице Газеты Звезда от улицы Полины Осипенко до улицы Белинского и по улице Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до улицы Пионерской. Включение в платную зону самой улицы Пионерской отложено до проведения на ней ремонтных работ. В Ленинском районе нововведения коснутся территории микрорайона Разгуляй. При этом платные парковочные места организованы преимущественно по улицам Екатерининской, Ленина, Пермской, Клименко. На небольших улицах микрорайона вводится запрет на стоянку, поскольку ранее жители ТОС «Разгуляй» сталкивались с тем, что узкие улицы частного сектора с утра занимают работники офисов. Запрет на стоянку и появление платных парковок поможет решить эту проблему, считают в городской администрации.