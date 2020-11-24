В Прикамье продуктовые наборы получат более 26,3 тысяч детей

С сегодняшнего дня в пяти городах Прикамья (Пермь, Березники, Кунгур, Соликамск, Чайковский), где школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, начинается выдача продуктовых наборов. По поручению губернатора Дмитрия Махонина наборы получат школьники из малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательных и коррекционных школах, техникумах и колледжах. Это более​ 26,3 тыс. детей.Для поддержки семей сформирован единый типовой набор стоимостью 1,6 и 1,8 тыс. руб., в зависимости от продолжительности учебной недели. Он состоит из консервов, тушенки, круп, масла и кондитерских изделий.Как пояснила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, планируется, что дети получат​ наборы до начала декабря. График получения пайков должен быть размещен на сайте образовательной организации, кроме того, информацию должны довести до родителей через классных руководителей.«Территории оперативно закупили все необходимые продукты и составили график выдачи. Во всех школах и техникумах выдача устроена с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. Каждый получатель приходит в обозначенное время, чтобы не создавать столпотворения», - сообщила Раиса Кассина.