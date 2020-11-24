В Прикамье продуктовые наборы получат более 26,3 тысяч детей
Для поддержки семей сформирован единый типовой набор стоимостью 1,6 и 1,8 тыс. руб., в зависимости от продолжительности учебной недели. Он состоит из консервов, тушенки, круп, масла и кондитерских изделий.
Как пояснила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, планируется, что дети получат наборы до начала декабря. График получения пайков должен быть размещен на сайте образовательной организации, кроме того, информацию должны довести до родителей через классных руководителей.«Территории оперативно закупили все необходимые продукты и составили график выдачи. Во всех школах и техникумах выдача устроена с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. Каждый получатель приходит в обозначенное время, чтобы не создавать столпотворения», - сообщила Раиса Кассина.
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