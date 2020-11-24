← На дорогах Прикамья ожидается гололедица
В Прикамье продуктовые наборы получат более 26,3 тысяч детей →
Жители микрорайона Парковый пожаловались на отсутствие воды
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← На дорогах Прикамья ожидается гололедица
В Прикамье продуктовые наборы получат более 26,3 тысяч детей →
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23.11.2020 в 11:10
23.11.2020 в 10:40
19.11.2020 в 10:07
18.11.2020 в 14:45
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20.11.2020 в 14:55
18.11.2020 в 10:20
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В Перми учащимся льготных категорий выдадут продуктовые наборы
На этой неделе мобильные бригады ставят прививки от гриппа на Пермской ярмарке и у Цирка
Состояние здравоохранения в разгар пандемии проверили в Коми-Пермяцком округе
Бывший депутат Илья Кузьмин сегодня может покинуть колонию
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