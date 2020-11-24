На дорогах Прикамья ожидается гололедица

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Жители микрорайона Парковый пожаловались на отсутствие воды →
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юго-восточный 6–11 м/с. Температура воздуха ночью –9,–4°С, днем –6,–1°С.В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют автомобилистам соблюдать скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях. Воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.
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