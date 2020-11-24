Профессиональная обработка помещений от жука-кожееда

Любые паразиты в доме наносят вред жилищу. Кожеед-жук не является исключением. Насекомые переносят болезнетворные бактерии и опасные инфекции на своем теле. Если вы не знаете, как выглядит кожеед, можете посмотреть фото ниже. При обнаружении вредителя в своем доме важно сразу начать бороться с ним. Если запустить это, популяция насекомых вырастет до огромных масштабов. Последствия проживания в доме огромного количества паразитов печальны.

Какой вред наносит жук-кожеед

Это насекомое в последнее время все чаще встречается в жилых домах. Это объясняется благоприятной средой для существования кожеедов. Сухой и теплый воздух, много пищи и укромных уголков – все это очень любят жуки. Кожеед привередлив в еде, употребляет только органику. Ее он находит в виде книг, кожи, меха, шерсти, хлопка. Также кожееды не отказываются от продуктов питания, легко прогрызая упаковку из картона, бумаги, полиэтилена. Древесина – еще одно любимое блюдо насекомых. Некоторые виды жуков питаются частицами кожи человека.

Так как жуки прожорливы, а их личинки вообще едят, не останавливаясь, важно избавляться от этих жильцов сразу после обнаружения. Кожееды могут кусать человека и домашних животных. Укусы сильно зудят, на коже появляется раздражение. Личинки везде ползают, перенося бактерии и вирусы.

Откуда появляется в доме?

Как правило, кожеед после попадания в жилище человека остается там для дальнейшего пребывания. Попасть в дом насекомое может следующими способами:

- через систему вентиляции;

- через открытое окно;

- через щели в строениях (провода, электророзетки, трубы);

- вместе с приобретенной мебелью и другими изделиями;

- через одежду и обувь;

- с букетами цветов или комнатными растениями.

Как избавиться от кожееда

Обнаружение одного жука в доме говорит о присутствии целой популяции. Важно незамедлительно принимать меры.

Можно попробовать избавиться от кожееда одним из следующих народных методов:

обработка горизонтальных поверхностей нашатырем или уксусом;

вымораживание в зимнее время;

регулярная уборка пылесосом с последующей утилизацией сборника.

Перечисленные варианты больше относятся к профилактике. Для уничтожения насекомых нужны кардинальные меры. Можно использовать инсектицидные препараты. Однако в труднодоступных местах сложно такие средства не действуют.

Компания «ДезКом» помогает избавиться от кожеедов и многих другихпаразитов навсегда. Профессиональные дезинсекторы применяют специальное оборудование и препараты, поэтому насекомые и их личинки погибают даже в труднодоступных местах. Средства имеют пролонгированное действие, за счет чего после обработки дом будет защищен в течение 2 месяцев. За это время вся популяция кожееда полностью исчезнет. Получить подробную информацию или заказать обработку вы можете через сайт компании и по телефону.