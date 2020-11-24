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Состояние здравоохранения в разгар пандемии проверили в Коми-Пермяцком округе
В другом пункте картина полностью противоположная. Есть антибиотики, но нет противовирусных. И это в разгар пандемии.
Вагаршак Сарксян, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Люди чтобы не бегали, не искали, очень важно, чтобы вовремя у них было лекарство".Другая цель рабочей поездки депутата Сарксяна - проконтролировать развитие системы здравоохранения в Коми-Пермяцком округе. Он лично поднимал вопросы о начале сразу двух крупных строек в Кудымкаре. Сейчас в новом здании детской поликлиники идёт благоустройство территории и отделка фасада. Сразу через дорогу еще одна крупная стройка — это хирургический корпус. Работы идут ежедневно со значительным опережением графика.
Игорь Уточкин, заместитель главного врача «Больницы Коми-Пермяцкого округа» по сельскому здравоохранению: "К концу 2021 года сдать, хотя по проекту 2022 год".
В селе Купрос до конца года планируется открыть новый фельдшерско-акушерский пункт. В посёлке Майкор в этом году удалось достроить здание врачебной амбулатории. Уже полностью завезено оборудование.Новое здание сельской врачебной амбулатории - это более 750 квадратных метров она будет обслуживать не только Майкор, но и близлежащие населенные пункты. Она рассчитана на 60 посещений в смену.
А в селе Архангельское ФАП уже открыли. А еще здесь самое современное оборудование, установлен высокоскоростной интернет. Сотрудники ФАПа на встрече с депутатом Сарксяном подняли вопрос о переходе на газовое отопление взамен электрического. Парламентарий считает, что это необходимо сделать не только здесь, а по всему Коми округу.Вагаршак Сарксян, депутат Законодательного собрания Пермского края: "70 ФАПов находится в округе. Если мы их от электроэнергии подключим к газу, то это в 5-6 раз дешевле, это огромная экономия".
Подводя итоги, в Юсьвинском районе удалось в этом году доделать сразу три объекта здравоохранения. Один из них долгострой в посёлке Майкор. Ударными темпами идёт строительство двух крупных объектов в Кудымкаре. На будущий год под контролем депутата начнется строительство еще семи ФАПов.
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