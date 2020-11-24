Бывший депутат Илья Кузьмин сегодня может покинуть колонию

Постановление о замене наказание бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края Илье Кузьмину вступило в законную силу, сегодня же он может быть освобожден из исправительной колонии №29. Об этом сообщает издание «Новый компаньон». Ранее Мотовилихинский районный суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство Ильи Кузьмина о замене наказания в виде лишении свободы на более мягкий вид наказания.Напомним, Илья Кузьмин был осужден за инсценировку покушения на самого себя. В феврале прошлого года народный избранник обратился в полицию с заявлением о нападении. По его словам, в одном из дворов Соликамска в него стреляли из обреза. В ходе судебного разбирательства было доказано, что капюшон куртки прострелен дробью заранее. А нападавший использовал холостые патроны. За работу был обещан один миллион рублей. По версии следствия, Кузьмин инсценировал покушение ради пиара. В феврале 2020 года Соликамский суд назначил политику наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сам Илья Кузьмин вины не признал. После вступления приговора в законную силу его депутатские полномочия были прекращены.