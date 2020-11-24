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На этой неделе мобильные бригады ставят прививки от гриппа на Пермской ярмарке и у Цирка
25-26-27 ноября (среда-пятница) с 12:00-17:00 на 2 этаже «Пермской ярмарки»;
26 ноября (четверг) с 12:00-16:00 у Цирка.Всего на данный момент в Пермском крае привито почти 890 тысяч жителей региона, в том числе почти 312 тысяч детей. В регион поставлено более 1,14 млн доз вакцины для иммунизации населения от гриппа. Иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, что составляет 60% населения края.
Процесс вакцинации (вместе с измерением температуры) занимает не более 10 минут. Для удобства, вакцину можно поставить не имея при себе полис ОМС.
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