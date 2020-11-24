На этой неделе мобильные бригады ставят прививки от гриппа на Пермской ярмарке и у Цирка

Мобильные бригады медиков, занимающиеся вакцинацией населения Пермского края от гриппа, на этой неделе будут работать в Мотовилихинском и Индустриальном районах Перми. Прививочные пункты откроются у выставочного центра «Пермская ярмарка», там в эти дни будет проходить выставка «Рецепты здоровья», и у Цирка:25-26-27 ноября (среда-пятница) с 12:00-17:00 на 2 этаже «Пермской ярмарки»;26 ноября (четверг) с 12:00-16:00 у Цирка.Всего на данный момент в Пермском крае привито почти 890 тысяч жителей региона, в том числе почти 312 тысяч детей. В регион поставлено более 1,14 млн доз вакцины для иммунизации населения от гриппа. Иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, что составляет 60% населения края.Процесс вакцинации (вместе с измерением температуры) занимает не более 10 минут. Для удобства, вакцину можно поставить не имея при себе полис ОМС.