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Поставщик питания пермской школы №7 отстранен от работы до решения суда
По результатам проверки краевого Роспотребнадзора и департамента образования Перми работу поставщика питания школы №7 приостановили до решения суда.
20 ноября родители на массовое отравление детей, предположив, что это произошло из-за некачественной еды в столовой. Санитарные врачи провели обследование. Коронавирус ни у кого не нашли, зато выявили кишечную инфекцию - норовирус - у 13 учеников, у двух ребят - ОРВИ.
В настоящий момент дети находятся дома, их состояние - удовлетворительное. В школе провели дезинфекцию классов, пищеблока и столовой. До конца ноября департамент образования обещает проверить поставщиков питания в каждом районе Перми. К делу подключилась прокуратура.
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