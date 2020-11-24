Центр управления регионом будет реагировать на опубликованные в соцсетях жалобы

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23.11.2020 в 10:40
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11.11.2020 в 10:29
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.11.2020
В Перми иномарка влетела в забор
Пермский край сохраняет рост объемов жилищного строительства
Прокуратура открыла «горячую линию» по доступности медпомощи и обеспечению лекарствами
В выходные по Перми бегал обнаженный человек
Выбрать стиль и заказать дизайн интерьера дома в считанные секунды
На ул. Революции начали монтировать контактную сеть для новых трамвайных путей
В Перми расширили зону платной парковки
Прокуратура проверит качество питания в школе №7
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