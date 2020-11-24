Маски: всерьез и надолго

Согласно постановлению главного санитарного врача России, обязательное ношение масок в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции в полтора метра продлено до 2022 года. Контроль за этим уже усилен во всех театрах, музеях и выставочных центрах Перми. Что и как проверяют?Театр начинается не с вешалки, а с термометрии. С таким новым образом очага культуры сегодня согласился бы и сам Константин Станиславский. Театрам, концертным организациям, музеям и библиотекам Перми разрешили вернуться к работе со зрителями. Специалисты администрации Перми совместно с Роспотребнадзором будут следить за соблюдением противоэпидемических мер.

Лариса Комиссаренко, главный администратор Театра кукол: "В театре расположены санитайзеры. Перед каждым спектаклем идёт обработка театрального зала - все поручни, все поверхности обрабатываются клининговой компанией, и, естественно, проходит влажная уборка перед каждым спектаклем. И по окончании".

Обязательный теперь для любого общественного места масочный режим соблюдают сотрудники театра и гости. Последние «засиделись дома». На встречу с прекрасным Наталья и Ульяна Маленьких пришли без опасений.

Наталья Маленьких: "Нет, нисколько не боимся, самое главное, что открыто. Детям всё равно нужно ходить куда-то".Несмотря на сложные эпидемические условия, муниципальные театры активно готовились к новому сезону - занимались постановкой премьер, проводили репетиции в онлайн режиме.

Именно многожанровость «Снежной королевы» в интерпретации Пермского театра кукол делает постановку одной из самых востребованных. В ожидании встречи с Каем и Гердой юные зрители и родители рассаживаются с соблюдением социальной дистанции. Для Перми норматив - половина от заполняемости зала.

В контексте ограничений театру пришлось отказаться от некоторых форм, например, отсутствует такое понятие, как посещение спектакля классом. Зато появился новый термин - половинный аншлаг. Фактологически это означает, что проданы билеты на 130 мест из 260 возможных.

В масках, в ограниченных условиях самоизоляции, но к новому, 84-му сезону, кукольники подготовили целых 8 премьер.

Дмитрий Вихрецкий, художественный руководитель Театра кукол: «Медной горы хозяйка» мы успели показать. Мы показали «Кошкин дом», «Гусёнок Дорофей» - много интересных новых спектаклей у нас появилось. Поэтому мы ждём, что все будут приходить. Все вооружены, защищены, мы готовы, а сейчас готовимся к Новому году".

Хитом новогодней афиши заявлен спектакль для семейной аудитории «Волшебник страны Оз». Малышей же ждут на «Хитрую лису» по мотивам народных сказок. Для традиционной новогодней ёлки разработаны два сценария - с хороводом и без. Дед Мороз с помощниками, впрочем, будет в любом случае.