Пермский край сохраняет рост объемов жилищного строительства
Увеличение темпов ввода жилья позволит Пермскому краю выполнить план нацпроекта и до конца года ввести в эксплуатацию 1,07 млн кв.м жилья, считают в региональном минстрое.
В связи с изменением экономической ситуации в стране, Минстроем РФ были снижены целевые показатели по нацпроету. В Пермском крае эпидемиологическая обстановка тоже оказала влияние на темпы ввода жилья. При этом, как сообщили в пресс-службе краевого правительства, регион стал единственным в стране, где строительные организации могли продолжать работу в период карантинных ограничений. Благодаря этому компаниям удалось сохранить экономическую стабильность, значительного снижения объемов ввода жилья не произошло.
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