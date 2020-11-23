В Перми иномарка влетела в забор
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Выбрать стиль и заказать дизайн интерьера дома в считанные секунды
На ул. Революции начали монтировать контактную сеть для новых трамвайных путей
В Перми расширили зону платной парковки
Прокуратура проверит качество питания в школе №7
В Прикамье ожидается потепление
За предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 292 новых случая заражения коронавирусом
Что предполагает цифровая трансформация
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