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← Пермский край сохраняет рост объемов жилищного строительства

В Перми иномарка влетела в забор

В Свердловском районе Перми автомобиль "Лексус" на большой скорости врезался в забор. Все произошло на улице Куйбышева, рядом с домом № 140а. По предварительным данным, 27-летний водитель не справился с управлением. Машина врезалась в ворота и металлическое сооружение. В результате ДТП водитель и 26-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести были госпитализировали.

Опубликовано: 23.11.2020 в 15:25 в рубрике - Вести Пермь

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