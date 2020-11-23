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Прокуратура открыла «горячую линию» по доступности медпомощи и обеспечению лекарствами
Граждане могут сообщить о фактах отсутствия или необеспечения в аптечных учреждениях и медицинскими организациями жизненно важными лекарственными средствами, противовирусными препаратами и средствами индивидуальной защиты, а также не своевременности и не полноты оказания им государственных и муниципальных услуг в указанной сфере, перечисления и получения мер социальной поддержки и социальных выплат.
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