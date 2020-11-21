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В Кунгуре открылся скейт-парк
Одновременно со скейт-парком состоялось открытие мини-стадиона. Здесь сработал механизм инициативного бюджетирование – это тоже пример, когда жители принимали непосредственное участие в жизни города.
Вадим Лысанов, глава города Кунгура: "Если инициатива воплощается в жизнь, тогда любой объект построенный, он будет и по-другому сохраняться и эксплуатироваться. Потому что люди будут чувствовать зону своей ответственности, понимать, что они вложили свою копеечку в этот объект".
Глава Прикамья Дмитрий Махонин не раз отмечал, что решение значимых задач в территориях края заставит не только от органов власти, но и активности населения. Главная задача – сделать спорт доступным для всех, в том числе с помощь участия в таких конкурсах, как «Мы выбираем спорт!».
Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Когда мы ведём консультации с муниципальными образованиями по подготовке проектов и заявок на участие в конкурсе, безусловно, мы рекомендуем максимальное количество средств проекта запланированных провести не только мероприятие, но и оставить как можно больше спортивной инфраструктуры, спортинвентаря на территории муниципального образования".
Уже собраны заявки на участие в проекте «Мы выбираем спорт!» на 2021 год. Свои предложения подали 10 городских округов. Проголосовать за них можно на портале «Управляем вместе».
Теперь скейт-парк есть не только в краевой столице. Свою востребованность площадка в Кунгуре покажет уже весной, когда растает снег.
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