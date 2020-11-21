В Кунгуре открылся скейт-парк

Небольшая, но современная площадка была построена в рамках конкурса краевого Министерства спорта под названием «Мы выбираем спорт!». Где «мы» – это активная молодежь и местные власти, объединившие усилия для проведения различных событий, посвященных здоровому образу жизни.Одновременно со скейт-парком состоялось открытие мини-стадиона. Здесь сработал механизм инициативного бюджетирование – это тоже пример, когда жители принимали непосредственное участие в жизни города.Вадим Лысанов, глава города Кунгура: "Если инициатива воплощается в жизнь, тогда любой объект построенный, он будет и по-другому сохраняться и эксплуатироваться. Потому что люди будут чувствовать зону своей ответственности, понимать, что они вложили свою копеечку в этот объект".Глава Прикамья Дмитрий Махонин не раз отмечал, что решение значимых задач в территориях края заставит не только от органов власти, но и активности населения. Главная задача – сделать спорт доступным для всех, в том числе с помощь участия в таких конкурсах, как «Мы выбираем спорт!».Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Когда мы ведём консультации с муниципальными образованиями по подготовке проектов и заявок на участие в конкурсе, безусловно, мы рекомендуем максимальное количество средств проекта запланированных провести не только мероприятие, но и оставить как можно больше спортивной инфраструктуры, спортинвентаря на территории муниципального образования".Уже собраны заявки на участие в проекте «Мы выбираем спорт!» на 2021 год. Свои предложения подали 10 городских округов. Проголосовать за них можно на портале «Управляем вместе».Теперь скейт-парк есть не только в краевой столице. Свою востребованность площадка в Кунгуре покажет уже весной, когда растает снег.