В Свердловском районе произошло страшное ДТП
Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю сообщает: "ДТП произошло около двух часов ночи на технологическом проезде от улицы Куйбышева в направлении дома №140а. За рулем автомобиля Lexus GS350 находился 27-летний водитель. Не выбрав безопасную скорость, он не справился с управлением и допустил наезд на ворота и металлическое сооружение".
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 26-летняя пассажирка получили различные травмы и были госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.
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