17 статуэток «Ника» вручили победителями фестиваля «Щит России»

17 статуэток «Ника» вручили журналистам, ставшим победителями фестиваля военно-патриотических теле- и радиопрограмм «Щит России». ГТРК «Пермь» провела конкурс в 23-й раз, и впервые в онлайн-формате. Церемония закрытия прошла в большой студии, однако, авторы фильмов и программ участвовали в ней дистанционно. В этом году на суд жюри представили 310 работ, география участников - от Калининграда и Санкт-Петербурга до Магадана и Южно-Сахалинска, от Архангельска до регионов Северного Кавказа и Крыма. Появилась новая номинация - «Город трудовой доблести». «Ника» за победу в этой номинации отправилась в город Иваново - коллективу радиожурналистов ГТРК «Ивтелерадио», а также в ГТРК «Магадан» - за телевизионную работу.

Александр Сладков, специальный корреспондент ВГТРК, председатель жюри фестиваля «Щит России»: "С одной стороны, тяжело, нет живого общения, его сложно заменить. Нет обмена мнениями, обмена опытом интенсивного. Но сами мероприятия настолько грамотно построены, что мы не чувствуем отсутствия аудитории, связь сохраняется, технически настолько все налажено, что дискомфорта мы не чувствуем".

Единственным победителем фестиваля, который присутствовал на церемонии награждения, стал старший редактор ГТРК «Пермь», заслуженный журналист России Сергей Тупицын. Он получил спецприз фестиваля - диплом ВГТРК за фильм «Без вести НЕ пропавший». Материал посвящён нашему земляку Михаилу Наумову, Герою Советского Союза, в годы Великой Отечественной войны руководившему партизанским отрядом на Украине.

Сергей Тупицын, старший редактор ГТРК «Пермь», заслуженный журналист РФ: "Связался с дочерью, живущей в Киеве. Тяжелая ситуация, когда с Киевом приходится практически подпольно разговаривать. Но она мне прислала столько уникальных фотографий, без которых этого фильма не получилось бы. Она высказала сомнение, что он получится. Я обещал, мы сделали его".