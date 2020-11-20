«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.11.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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19.11.2020 в 10:07
18.11.2020 в 14:45
18.11.2020 в 09:50
18.11.2020 в 09:19
11.11.2020 в 11:00
20.11.2020 в 14:55
18.11.2020 в 10:20
11.11.2020 в 10:29
02.11.2020 в 16:25
02.11.2020 в 14:45
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.11.2020
Система теплоснабжения Перми прошла проверку первыми холодами
В понедельник в Перми расширяется зона платной парковки
Штормовое предупреждение снято. Синоптики рассказали о погоде на выходные
Пермский край получил почти 900 млн рублей на выплаты медикам, работающим с коронавирусом
Ушёл из жизни художник Равиль Исмагилов
Оперштаб Прикамья разъяснил новые алгоритмы Роспотребнадзора по контролю при коронавирусе
Каждый третий житель Пермского края прошел исследование на коронавирус
В Перми протестировали новейший рельсовый автобус
"Сняла порчу за 198 тысяч рублей". В Перми псевдогадалка обманула 80-летнюю пенсионерку
В Перми поддерживают школьный спорт
Пермяков призывают реагировать на недочеты в уборке дворов
В Перми стартует I Всероссийская Олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда»
Пять крупных предприятий Пермского края установили тепловизоры для контроля здоровья работников
Штормовое предупреждение: автомобили и дороги покрылись ледяной коркой
Можно без суда. В решении споров поможет медиация
Волонтеры акции «Мы вместе» возобновили работу
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.11.2020
Программа фестиваля "Щит России" на 20 ноября
На этой неделе мобильный прививочный пункт будет работать у ТРК "Семья"
Расселение аварийного жилья - на особом контроле властей Прикамья
Как выучить английский быстро по методу Пимслера?
С 2022 года будет действовать новый порядок выплаты больничных
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Система теплоснабжения Перми прошла проверку первыми холодами
В понедельник в Перми расширяется зона платной парковки
Штормовое предупреждение снято. Синоптики рассказали о погоде на выходные
Пермский край получил почти 900 млн рублей на выплаты медикам, работающим с коронавирусом
Ушёл из жизни художник Равиль Исмагилов
«Щит России» подводит итоги
Оперштаб Прикамья разъяснил новые алгоритмы Роспотребнадзора по контролю при коронавирусе
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В Перми протестировали новейший рельсовый автобус
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