Система теплоснабжения Перми прошла проверку первыми холодами
Утечки на ветхих сетях удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Чтобы избежать таких ситуаций, нужны срочные инвестиции в перекладку изношенных теплопроводов. Городу нужны новые решения для обновления теплосетевой инфраструктуры, чтобы повысить надежность теплоснабжения.
Теплоэнергетики отвечают за подачу теплоносителя только до ввода в здание, распределение тепла внутри домов - задача управляющей компании или ТСЖ.
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