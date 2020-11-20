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В понедельник в Перми расширяется зона платной парковки
Итак, в микрорайоне Разгуляй платной парковка будет по улицам Екатерининской, Ленина, Пермской, Клименко. На остальных — парковку решено запретить вообще, так как они слишком узкие. В тому же мэрия таким образом реагирует на систематические жалобы местных жителей, которым не нравится, что вокруг их домов люди, приезжающие в микрорайон Разгуляй на работу, устраивают стоянку своих авто.
В районе Комсомольской площади зона платной парковки распространится на участок улицы Газеты Звезда от Полины Осипенко до Белинского, а также отрезок Глеба Успенского от Компроса до Пионерской. Последняя вскоре тоже будет включена в платную зону, как только там завершатся ремонтные работы.
Тариф не меняется — 20 рублей в час.
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