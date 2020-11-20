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Штормовое предупреждение снято. Синоптики рассказали о погоде на выходные
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Штормовое предупреждение скорее не оправдалось. Дело в том, что зона осадков прошла севернее. По крайней мере, за ночь даже на севере края не было зафиксировано гололедных явлений. Зона осадков ушла в сторону Коми. Зато повышение температуры оказалось более значительным, чем ожидалось. На севере края температура уже приближается к нулевой отметке. В выходные ожидается комфортная благоприятная погода, особенно в воскресенье, усилится влияние антициклона с Казахстана. Осадков практически не будет, только по северу. По югу велика вероятность длительных прояснений в субботу и воскресенье. В ночь на субботу -5...-10, а в ночь на воскресенье по югу края может быть до -15 градусов. В Перми в ночь на субботу ожидается порядка -12 градусов. Дневная температура ожидается в пределах -4...-7. В понедельник на Европейскую часть России выйдет новый циклон, правда, менее глубокий, чем этот. Начиная со вторника характер погоды поменяется. Пройдут несильные снегопады, которые могут быть продолжительными. Температура повысится до отметок -2...-3 градуса".
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