Пермский край получил почти 900 млн рублей на выплаты медикам, работающим с коронавирусом

В Пермский край поступило почти 900 млн руб. (889 млн рублей) от федерации. Средства направлены на выплаты медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом, по двум федеральным постановлениям (№ 484 и 415) за октябрь. Таким образом, в общей сложности с начала пандемии на эти выплаты в Пермском крае направлено около 2,3 млрд руб.Дополнительные выплаты по федеральному постановлению № 484 распространяются на 4846 медиков (за выполнение особо важных работ при лечении больных с коронавирусом – 25, 50 и 80 тыс. руб. – в зависимости от категории медработников). По постановлению № 415 – распространяются на 10 898 медиков. С учетом того, что ряду медработников полагаются выплаты сразу по обоим постановлениям, всего дополнительная поддержка оказывается 10 тыс. медиков Прикамья.Как пояснил замминистра здравоохранения Александр Лесников, расчет по постановлениям проводится по-разному. В рамках постановления № 415 выплаты производятся в зависимости от вида медицинской помощи (амбулаторное звено, стационарная помощь, скорая медицинская помощь) и от категории персонала (врач, средний, младший персонал, либо фельдшер по приему вызова). Процент начисляется в зависимости от категории – 20-100% от среднемесячного трудового дохода за прошлый год по Пермскому краю.«В среднем доплата врача составит 31 811 руб. Это при условии, что врач отработал в перепрофилированном стационаре месяц и имел контакт с инфицированным пациентом. На скорой помощи врач получит 25 449 руб., отработав полный месяц, при этом должен иметь место контакт с «ковидным» больным. Это главное условие, в соответствии с постановлением правительства РФ», – сообщил замминистра.Напомним, с 1 ноября механизм доведения средств до получателя выплаты стал иной: через Фонд социального страхования напрямую физлицу.По всем вопросам, связанным с выплатами федеральных и региональных надбавок медикам Прикамья, работающим с больными коронавирусом, необходимо обращаться по телефону специальной горячей линии:​ 8 (342) 235-11-79.