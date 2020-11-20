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Ушёл из жизни художник Равиль Исмагилов
Равиль Исмагилов - монументалист и живописец, мастер декоративного творчества и витража. Его работы украшают в Перми гостиницу "Урал", "Орленок", Соборную мечеть и хореографическое училище. 28 октября Равилю Бариловичу исполнилось 80 лет.
Свои соболезнования родным и близким художника выразил губернатор Дмитрий Махонин.
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