«Щит России» подводит итоги
В 17:00 по местному времени стартует прямая трансляция церемонии награждения победителей всероссийского фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России».
В этом году, как и многие подобные мероприятия, фестиваль проходит в режиме онлайн. Иногородние участники в Пермь не приехали. Церемония награждения будет проходить в большой телевизионной студии ГТРК Пермь. Увидеть трансляцию можно на официальном интернет-портале "Щита России" или на сайте "Вести-Пермь".
Всего в этом году на суд жюри, которое вновь возглавил специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков, поступило 310 работ от радио и телевизионных журналистов со всей России. Есть участники из Южно-Cахалинска, из Калининграда, из Архангельска, Крыма и Северного Кавказа. Таким образом фестиваль вновь доказывает свой статус не просто всероссийского, а объединяющего практически все регионы страны.
В 7 номинациях будет определено по два победителя и по два лауреата - в разделах телевидение и радио. По этому же принципу судьи отдадут два Гран-при фестиваля - за лучший радио или телевизионный проект, глубоко и ярко раскрывающий тему патриотизма.
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