Оперштаб Прикамья разъяснил новые алгоритмы Роспотребнадзора по контролю при коронавирусе

Оперштаб Пермского края разъяснил изменения в Постановление Роспотребнадзора РФ по профилактике новой коронавирусной инфекции, утвержденные 16 ноября. Они касаются назначения тестов, выдачи больничных, учета и выписки пациентов с COVID-19 и контактных лиц. Важное новшество – Роспотребнадзор больше не будет выдавать постановления об изоляции этих категорий граждан, но правила об изоляции в течение 14 дней по-прежнему необходимо строго соблюдать. 1. При получении положительного теста ПЦР лаборатории сообщают информацию пациенту, в медицинскую организацию и в региональный Роспотребнадзор.2. Пациент должен немедленно обратиться к врачу для назначения лечения и выдачи больничного листа (его открывает лечащий врач, начиная с даты осмотра).3. Роспотребнадзор: Информирует пациента и контактных с ним лиц о необходимости соблюдения ими режима изоляции в течение 14 дней.4. Выписка из стационара или выход с больничного – после отрицательного теста на COVID-19 (методом ПЦР).*Если ПЦР положительный – продолжение лечения, повторный тест – не ранее чем через 3 дня (до отрицательного теста, за которым следует выход с больничного).ВАЖНО: при амбулаторном лечении обязательно соблюдение пациентом строгой изоляции на дому! Контроль осуществляет полиция!(проживающих вместе с заболевшим COVID-19 или находившимся с заболевшим в одном помещении на расстоянии менее 2 м на протяжении минимум рабочей смены без средств индивидуальной защиты)1. Роспотребнадзор:- устанавливает круг контактных лиц при опросе заболевших:- сообщает об этом факте контактному лицу (СМС, мессенджер, эл. почта и т.п.),- выдает лечебному учреждению предписание (о медицинском наблюдении),- а также передает данные о контактных лицах в правоохранительные органы (для осуществления контроля).2. Контактное лицо обязано соблюдать строгую изоляцию в течение 14 дней со дня контакта!3. Врач поликлиники после получения предписания Роспотребнадзора открывает для данного лица карантинный больничный лист («по изоляции») – отсчет идет с даты последнего контакта с зараженным.4. Больничный «по изоляции» закрывается по истечении 14 дней изоляции (если признаков заболевания не появилось).ВАЖНО: ПЦР-тест на 8-10 день после контакта, как было ранее, теперь не проводится – человек просто возвращается к привычной жизни.5. Если во время изоляции у контактного лица появились симптомы, не исключающие COVID-19, ему необходимо вызвать врача на дом (участкового или «неотложной помощи» – в зависимости от симптомов и состояния). Номера телефонов указаны на сайтах соответствующих поликлиник.6. После очного осмотра врач назначает лечение и открывает другой больничный лист – «по болезни» (закрыв лист «по изоляции»).7. При необходимости врач корректирует лечение.ВАЖНО: контактным лицам ПЦР-исследование назначают только при наличии симптомов, не исключающих COVID-19. В иных случаях тесты теперь не проводят.8. Выписка с больничного – после первого отрицательного теста ПЦР.ВАЖНО: Правила предполагают, что пациенты с подтвержденным COVID-19 и контактные лица обязаны соблюдать строгую изоляцию. Полиция будет осуществлять контроль. За нарушение режима изоляции предусмотрен административный штраф от 15 до 40 тыс. руб.