Оперштаб Прикамья разъяснил новые алгоритмы Роспотребнадзора по контролю при коронавирусе
2. Пациент должен немедленно обратиться к врачу для назначения лечения и выдачи больничного листа (его открывает лечащий врач, начиная с даты осмотра).
3. Роспотребнадзор: Информирует пациента и контактных с ним лиц о необходимости соблюдения ими режима изоляции в течение 14 дней.
4. Выписка из стационара или выход с больничного – после отрицательного теста на COVID-19 (методом ПЦР).
*Если ПЦР положительный – продолжение лечения, повторный тест – не ранее чем через 3 дня (до отрицательного теста, за которым следует выход с больничного).
ВАЖНО: при амбулаторном лечении обязательно соблюдение пациентом строгой изоляции на дому! Контроль осуществляет полиция!
(проживающих вместе с заболевшим COVID-19 или находившимся с заболевшим в одном помещении на расстоянии менее 2 м на протяжении минимум рабочей смены без средств индивидуальной защиты)
1. Роспотребнадзор:
- устанавливает круг контактных лиц при опросе заболевших:
- сообщает об этом факте контактному лицу (СМС, мессенджер, эл. почта и т.п.),
- выдает лечебному учреждению предписание (о медицинском наблюдении),
- а также передает данные о контактных лицах в правоохранительные органы (для осуществления контроля).
2. Контактное лицо обязано соблюдать строгую изоляцию в течение 14 дней со дня контакта!
3. Врач поликлиники после получения предписания Роспотребнадзора открывает для данного лица карантинный больничный лист («по изоляции») – отсчет идет с даты последнего контакта с зараженным.
4. Больничный «по изоляции» закрывается по истечении 14 дней изоляции (если признаков заболевания не появилось).
ВАЖНО: ПЦР-тест на 8-10 день после контакта, как было ранее, теперь не проводится – человек просто возвращается к привычной жизни.
5. Если во время изоляции у контактного лица появились симптомы, не исключающие COVID-19, ему необходимо вызвать врача на дом (участкового или «неотложной помощи» – в зависимости от симптомов и состояния). Номера телефонов указаны на сайтах соответствующих поликлиник.
6. После очного осмотра врач назначает лечение и открывает другой больничный лист – «по болезни» (закрыв лист «по изоляции»).
7. При необходимости врач корректирует лечение.
ВАЖНО: контактным лицам ПЦР-исследование назначают только при наличии симптомов, не исключающих COVID-19. В иных случаях тесты теперь не проводят.
8. Выписка с больничного – после первого отрицательного теста ПЦР.
ВАЖНО: Правила предполагают, что пациенты с подтвержденным COVID-19 и контактные лица обязаны соблюдать строгую изоляцию. Полиция будет осуществлять контроль. За нарушение режима изоляции предусмотрен административный штраф от 15 до 40 тыс. руб.
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