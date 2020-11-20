Курить в Прикамье не модно

Накануне в мире отмечали День отказа от курения. Его учредили еще в 1977 году исключительно для просветительских целей. Считается, что если человек осведомлен в полной мере о пагубном влиянии никотина на организм, он не потянется лишний раз за сигаретой, бросит сам или попросит помощи у врачей.По статистике ВОЗ, каждые 10 секунд на планете умирает один курильщик. Но у врачей из Пермского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики есть и позитивная статистика. Они выяснили, что в Пермском крае курить больше не модно, и число поклонников табака неизменно сокращается. Тем более, было бы желание, а способов бросить предостаточно.Наталья Треногина, врач-нарколог ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»: "Неважно, сколько вам лет, неважно, какой стаж курения, вы можете в любом случае попытаться бросить курить, самостоятельно или с нашей помощью. В настоящее время существует много методик помощи по отказу от курения. Можно в любой момент обратиться в центр медицинской профилактики или в кабинеты по отказу от курения в своих поликлиниках".