Каждый третий житель Пермского края прошел исследование на коронавирус
Тестирование осуществляется в четырех лабораториях Минздрава: краевом центре борьбы со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, ООО «Централизованная клиника-диагностическая лаборатория», а также в частных клиниках.
Кроме того, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина увеличат число тестов, направляемых из региона в лабораторию ООО «Централизованная клиника-диагностическая лаборатория» в Кирове. До конца года лаборатория увеличит количество исследований в 2,5 раза: до 2500 в сутки (сейчас проводится около 1 тыс). Дополнительно, в начале следующего года запланировано открытие филиала кировской лаборатории в Перми. Это даст еще порядка 1,5 тыс. исследований в сутки.Напомним, на 20 ноября общее число инфицированных в Пермском крае составляет 17 717. На «карантине» дома находятся 5353 чел. На сегодняшний день от коронавирусной инфекции оправился 12051 житель Прикамья.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.11.2020
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