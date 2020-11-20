В Перми протестировали новейший рельсовый автобус

20 литров дизельного топлива требуется новейшему рельсовому автобусу РА-3, чтобы преодолеть сто километров. Расход – как у мощного люксового внедорожника или спорткара, но краевой Минтранс еще думает, покупать такой для нужд региона или нет. Автобус рельсовый, и это не оговорка. Внешне больше похожий на электричку, в действительности имеет сходство с транспортом, что движется по дороге. Во-первых, есть дизельный двигатель, а во-вторых, множество почти автомобильных опций.Андрей Слангазин, машинист-инструктор моторвагонного депо «Пермь-2»: "В старых электропоездах, если что-то сломалось, загорается одна лампочка. И помощник машиниста, по указанию машиниста, бежит и выявляет, где и что. Здесь можно, не выходя из кабины управления, выяснить вагон, узел".Однако поломок в ближайшее время быть не должно. Состав только что сошел с конвейера. Называется кратко «РА-3». Его предшественник РА-2 курсирует по маршруту «Пермь-Лысьва». Новая модель ездит быстрее и мягче до 120 км/ч. А вот принцип работы тот же.Сергей Тенехин, заместитель начальника Свердловской моторвагонной дирекции: "Приводится в движение дизель-генераторная установка. Не требуется контактная сеть. Это очень экономично. На сто километров расход примерно 20 литров".Пассажирами этого рейса стали сотрудники Минтранса, туристических компаний и глава Лысьвы Александр Гончаров. Именно это направление, прежде всего, рассматривают для запуска нового рельсового автобуса. Обычный едет от краевой столицы до города 3,5 часа. Новый состав может добраться за два. При этом с большим комфортом для людей.Александр Гончаров, глава администрации Лысьвенского городского округа: "Мы в нем спокойно говорим, не повышая голос. В нем тихо, он мягко идет".Кроме того, есть современные туалеты, удобные в том числе для инвалидов. Также для них оборудованы специальные места, где можно пристегнуться. Двери открываются нажатием кнопки. Нужен ли такой автобус краю, в ближайшее время решат специалисты.Сергей Канцур, генеральный директор АО «Пермская пригородная компания»: "Поскольку это рельсовый автобус, то он используется на неэлектрифицированных путях. У нас таких путей достаточно: Лысьва, Закамск. Все это мы будем обсуждать с представителями Минтранса".Тестовая поездка длится 40 минут. Промежуточный пункт – Осенцы. Сегодня гостям разрешено даже подать сигнал.