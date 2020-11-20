"Сняла порчу за 198 тысяч рублей". В Перми псевдогадалка обманула 80-летнюю пенсионерку

В Перми вынесено наказание 29-летней пермячке, которая сняла порчу за 198 тысяч рублей. Инцидент произошел еще в сентябре текущего года. В отдел полиции Мотовилихинского района обратилась 80-летняя пенсионерка. Заявительница сообщила, что неизвестная женщина обманула ее и похитила деньги.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, молодая женщина встретила бабушку на улице и рассказала, что на ее дочери лежит порча. Затем они проследовали в квартиру пенсионерки, где псевдогадалка провела некий обряд. После ритуала незнакомка попросила денежное вознаграждение. Пенсионерка взяла сберегательную книжку, на которой находились деньги и вместе со злоумышленницей проследовала в отделение банка. Снять всю сумму сразу не получилось из-за отсутствия своевременной заявки. Таким образом бабушка посетила 4 отделения банка, в итоге сняла все сбережения и отдала их «целительнице»."В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики получили фотоизображение подозреваемой. Псевдогадалку задержали в кратчайшие сроки благодаря бдительности следователя, которая выезжала на место преступления в свое дежурство. Сотрудница ехала на личном автомобиле на работу и заметила подозреваемую на улице, после чего позвонила в дежурную часть. Уже спустя несколько минут «целительница» находилась в стенах полиции", - рассказали в полиции.Дело возбудили по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленница вину свою признала, раскаялась и полностью возместила пенсионерке ущерб на стадии расследования дела. В связи с этим следователи вышли в суд с ходатайством о прекращении в отношении нее уголовного дела и назначении меры уголовно правового характера в виде судебного штрафа.На днях Мотовилихинский районный суд назначил псевдогадалке штраф в размере 90 тысяч рублей и обязал выплатить его в течение трех месяцев.