В Перми поддерживают школьный спорт

В Перми в лицее № 10 в этом учебном году открылся зал самбо. А в школе № 85 интернате – тренажерный зал. И там, и там за все заплатил городской бюджет. Но это были адресные программы. Педагоги сами вышли с инициативой в думу и получили финансирование. В зале для самбо в лицее № 10 толкаться и даже стоять на голове детям не просто можно – нужно.Но как делать это правильно – учит Эльвира Викилова – мастер спорта международного класса. По ее мнению, в науке побеждать важна не только дисциплина и результаты, но и качественный инвентарь.Эльвира Викилова, тренер-преподаватель: "Не в каждом зале есть такое покрытие, как здесь. Оно предназначено для маленьких ребят, круги сделаны правильно, для этого возраста, для начальной школы".Идея создания зала для самбо принадлежит учебному учреждению Федерации самбо Пермского края. Чтобы воплотить задуманное в жизнь, представители лицея обратились к депутату своего округа Дмитрию Федорову.Алена Морозова, директор лицея № 10: "Все сложилось так, как надо. И дети довольны, и родители довольны, и лицей".Деньги на расширение спортивной базы были выделены из городского бюджета в виде целевой субсидии. Подобная процедура происходит ежегодно.Это футбольное поле школы-интерната № 85. Есть даже специальная разметка, чтобы бить в «девятку». А еще здесь ребята занимаются хоккеем и баскетболом. Но как ни странно, здесь никогда не было тренажерки.Провести церемонию открытия, как и полагается, с перерезанием красной ленточки, предложили сами школьники. Теперь ребятам можно поддерживать физическую форму прямо в школьных стенах.Ульяна Бутарина: "Мы можем здесь для себя тренироваться, поддерживать форму. Для нас это хорошо".Тренажерный зал 85-й школы-интерната – еще один удачный пример взаимодействия представителей власти с образовательными учреждениями.Дмитрий Федоров, депутат Пермской городской думы: "На протяжении нескольких лет мы выделяем целевые субсидии нашим школам. Мы работаем в плотном взаимодействии со всеми директорами школ. Всего в округе у нас их восемь. Мы встречаемся с директорами, обсуждаем интересную идею, которая нужна учебному заведению и которой никогда не было".Особенность этого года, что деньги были выделены на развитие направлений, связанных со здоровым образом жизни. Какое будет в следующем 2021-м, в том числе зависит от будущих предложений.