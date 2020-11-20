Пермяков призывают реагировать на недочеты в уборке дворов

Представители административно-технической инспекции следят за дворами Перми сразу по нескольким параметрам: отсутствие скользкости, сосулек, наледи и колейности во дворах. Претензий, правда, пока немного, но и сильных снегопадов еще не было. Реагировать на недочеты призывают и самих жителей.В центре города всегда чище. Татьяна и Зинаида - две жительницы дома на улице Газеты «Звезда» претензии к управляющей компании по уборке тротуаров и чистки снега не предъявляли никогда, просто повода не было.Зинаида Савинцева, Татьяна Шестакова: "В центре лучше, в центре у нас подметают, моют, убирают".Но не всем так везет, поэтому нарушения в уборке ежедневно отслеживают квартальные инспекторы. За день надо обойти все дворы на подведомственной территории и составить отчет, при необходимости написать претензию.Особое внимание инспекторов на придомовой территории к тротуарам и пешеходным зонам. Лестница вообще отдельная территория, здесь должно быть идеально чисто. Представители административно-технической инспекции следят за дворами сразу по нескольким параметрам: отсутствие скользкости, сосулек, наледи и колейности во дворах. Претензий, правда, пока немного, но и снегопадов особенных еще не было.Георгий Балашов, начальник отдела ЖКХ администрации Ленинского района Перми: "В большей степени у нас компании добросовестные, председатели ТСЖ реагируют, управляющие компании реагируют, на те жалобы, которые поступают, достаточно оперативно".Что касается Ленинского района Перми, то с начала сезона здесь ежедневно на работу выходят 195 дворников. В среднем получается 1 сотрудник на 2 многоквартирных дома. Статистика неплохая, на как это скажется на реальном положении во дворах, покажут только снегопады. А пока первыми на все недочеты должны реагировать сами жители. Андрей Власов, начальник департамента ЖКХ администрации Перми: "В первую очередь надо обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК, если эта организация не реагирует, то соответственно, можно обратиться в территориальный орган, то есть в администрацию района. И как самый главный контрольный орган можно обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора".А если в коммунальщиках так и не проснётся сознательность, районные администрации смогут подключить к устранению нарушений прокуратуру.