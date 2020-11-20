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В Перми стартует I Всероссийская Олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда»

В культурном пространстве завода имени Шпагина открывается кулинарная олимпиада «Легенда», которая продлится до воскресенья включительно. Олимпиада имеет всероссийский статус и проходит при поддержке краевых властей.
На мероприятии определят лучшего шеф-повара России, лучшего юниора среди поваров в возрасте до 24 лет, а также лучших кондитера, бариста и кависта страны.
Также предусмотрены деловая и учебная программы. За время проведения Олимпиады состоится более 25 мастер-классов от именитых шеф-поваров, а спикерами деловой части мероприятия станут более 10 шеф-поваров и рестораторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и других городов. Деловая программа «Легенды» разбита на три дня – «День Шефа», «День ресторатора» и «Гастротуризм и вино». В рамках каждого из дней пройдут тематические выступления спикеров и обсуждения по темам для представителей ресторанного бизнеса, поваров и шеф-поваров, кавистов, бариста, гастротуристов, учащихся профильных вузов.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Для края это знаковое событие. Оно укладывается в концепцию развития туризма и сервиса, а также ресторанного бизнеса. При этом мы планируем максимально задействовать в мероприятиях олимпиады​ студентов наших техникумов, чтобы они могли принять участие в мастер-классах и воодушевиться».

Опубликовано: 20.11.2020 в 11:33 в рубрике - Вести Пермь

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