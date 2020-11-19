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Расселение аварийного жилья - на особом контроле властей Прикамья
Всего в региональной программе расселения аварийного жилья участвуют восемь муниципалитетов: Пермь, Березники, Соликамский, Чайковский, Горнозаводский и Чусовской городские округа, Пермский муниципальный район и Юрлинский муниципальный округ.
Во время бюджетного послания Законодательному собранию Пермского края губернатор Дмитрий Махонин отметил, что расселение аварийного жилья — один из приоритетов властей Прикамья.
«С помощью нацпроекта и региональной программы к 2023 году около 18 тыс. жителей Пермского края должны улучшить жилищные условия. При этом по темпам расселения мы являемся лидерами в Приволжском федеральном округе — эту динамику важно сохранить»,— подчеркнул Дмитрий Махонин.
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