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Как выучить английский быстро по методу Пимслера?
Каждому человеку требуется индивидуальный подход к изучению английского языка. Кому-то будет достаточно двух занятий в неделю и просмотра фильмов с субтитрами, когда другим придется уделять время урокам каждый день. Система изучения английского языка по методу Пимслера позволит расширить словарный запас в краткие сроки. Узнать подробнее о системе можно по ссылке: https://lingvomania.kz/1590-sistema-izucheniya-anglijskogo-yazyka-pimslera. Перестаньте откладывать, начните изучать английский прямо сейчас!
Создатель системы и ее основы
Пол Пимслер был простым студентом, который после окончания магистратуры стал преподавателем французского языка. Он проводил много исследований, направленных на усвоение и запоминание информации на уровне подсознания, чтобы выявить систему, по который можно быстро выучить любой язык.
Он смог достичь своей цели и разработать метод, который сейчас популярен во всем мире. В его основу входят:
- антиципация;
- градуирование интервальных повторений;
- словарное ядро;
- органическое повторение.
Эти правила выглядят сложно и непонятно, однако на деле все куда проще.
Главная идея метода ― воспроизведение слов по памяти или их записывание во время прослушивания специальной аудиозаписи. Таким образом вся полученная информация запоминается на подсознательном уровне, ведь работают сразу несколько видов памяти (зрительная, слуховая и т.д.).
Пимслер предлагает уроки, длительность которых не превышает 30 минут. Благодаря этому мозг быстро и качественно получает информацию, при этом не уставая.
Как проходит урок по методу Пимслера
Стандартный сценарий изучения английского по методу Пимслера выглядит так:
- - прослушивание записи на двух языках, родном и английском;
- - воспроизведение полученной информации в прослушанном блоке;
- - закрепление полученной информации;
- - составление фраз из выученных только что слов;
- - появление новых фраз и закрепление предыдущих.
Алгоритм составлен так, что вся информация усваивается легко и быстро за счет постоянного повторения и воспроизведения.
Преимущества и недостатки метода
К преимуществам системы можно отнести:
- - доступность;
- - маленькие затраты времени;
- - концентрация;
- - запоминание слов и фраз;
- - практика произношения.
Недостатков у метода мало, но они все же есть:
- - подходит только для взрослых;
- - получение ограниченного словарного запаса;
- - изучение только слов и фраз, грамматику придется учить отдельно.
Таким образом, метод Пимслера хорошо подходит для изучения слов и фраз, однако его нужно обязательно комбинировать со стандартными уроками английского.
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