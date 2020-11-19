Как выучить английский быстро по методу Пимслера?

Каждому человеку требуется индивидуальный подход к изучению английского языка. Кому-то будет достаточно двух занятий в неделю и просмотра фильмов с субтитрами, когда другим придется уделять время урокам каждый день. Система изучения английского языка по методу Пимслера позволит расширить словарный запас в краткие сроки. Узнать подробнее о системе можно по ссылке: https://lingvomania.kz/1590-sistema-izucheniya-anglijskogo-yazyka-pimslera. Перестаньте откладывать, начните изучать английский прямо сейчас!

Создатель системы и ее основы

Пол Пимслер был простым студентом, который после окончания магистратуры стал преподавателем французского языка. Он проводил много исследований, направленных на усвоение и запоминание информации на уровне подсознания, чтобы выявить систему, по который можно быстро выучить любой язык.

Он смог достичь своей цели и разработать метод, который сейчас популярен во всем мире. В его основу входят:

антиципация;

градуирование интервальных повторений;

словарное ядро;

органическое повторение.

Эти правила выглядят сложно и непонятно, однако на деле все куда проще.

Главная идея метода ― воспроизведение слов по памяти или их записывание во время прослушивания специальной аудиозаписи. Таким образом вся полученная информация запоминается на подсознательном уровне, ведь работают сразу несколько видов памяти (зрительная, слуховая и т.д.).

Пимслер предлагает уроки, длительность которых не превышает 30 минут. Благодаря этому мозг быстро и качественно получает информацию, при этом не уставая.

Как проходит урок по методу Пимслера

Стандартный сценарий изучения английского по методу Пимслера выглядит так:

- прослушивание записи на двух языках, родном и английском;

- воспроизведение полученной информации в прослушанном блоке;

- закрепление полученной информации;

- составление фраз из выученных только что слов;

- появление новых фраз и закрепление предыдущих.

Алгоритм составлен так, что вся информация усваивается легко и быстро за счет постоянного повторения и воспроизведения.

Преимущества и недостатки метода

К преимуществам системы можно отнести:

- доступность;

- маленькие затраты времени;

- концентрация;

- запоминание слов и фраз;

- практика произношения.

Недостатков у метода мало, но они все же есть:

- подходит только для взрослых;

- получение ограниченного словарного запаса;

- изучение только слов и фраз, грамматику придется учить отдельно.

Таким образом, метод Пимслера хорошо подходит для изучения слов и фраз, однако его нужно обязательно комбинировать со стандартными уроками английского.