На этой неделе мобильный прививочный пункт будет работать у ТРК "Семья"
20 ноября (пятница) автобус будет дежурить с 15:00 до 19:00;
21 ноября (суббота) с 12:00 до 16:00.
Процесс вакцинации (вместе с измерением температуры) занимает не более 10 минут. Для удобства, вакцину можно поставить не имея при себе полис ОМС.
Всего на данный момент в Пермском крае привито 883 474 чел. В регионе поставлено 1 140 272 дозы: 767 540 доз для взрослых, 372 732 дозы для детей. Иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, что составляет 60% населения края.
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