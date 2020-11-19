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Расселение аварийного жилья - на особом контроле властей Прикамья →
С 2022 года будет действовать новый порядок выплаты больничных
Как уточнили в кабмине, пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам можно будет оформить автоматически на основании больничного листа, заявлений писать не требуется. Процесс получения сведений для назначения пособий будет проходить в электронном виде.
Предполагается, что новая система снизит объем бумажной работы для работодателя, а сотрудники смогут оперативнее получать положенные им выплаты.
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